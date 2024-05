Losy stanowisk w szczecińskim samorządzie jeszcze nie do końca rozstrzygnięte

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jutro zaprzysiężenie nowej szczecińskiej Rady Miasta, w której zdecydowaną większość ma Koalicja Obywatelska.

Radna Urszula Pańka - gość Rozmów pod Krawatem przyznaje, że jeszcze dziś wieczorem odbędzie się spotkanie podczas którego zapadną ostateczne decyzje dotyczące tego jakie stanowiska mają mieć poszczególni radni. Nierozwiązana jest, na przykład, kwestia liczby wiceprezydentów Szczecina - mówiła radna Urszula Pańka w Rozmowach pod Krawatem.



- Koalicja Obywatelska jest ugrupowaniem, któremu zależy na dobrym zarządzaniu miastem i nie w ilości tu jest problem. Nie mamy jakichś zapędów, żeby zagarniać. Nie jesteśmy typem Prawa i Sprawiedliwości, który jak dostał władzę to po prostu wszystko, co można, to przejął - mówi Pańka.

- Tylko jeden zostanie czy będzie dwóch? - dopytywał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.

- Wie pan, myślę, że jeden to na pewno nie zostanie. Żebyśmy mogli ponosić odpowiedzialność, to musimy przejąć władzę wykonawczą, nie tylko uchwałodawczą - dodała Pańka.



