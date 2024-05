Niezwykła wystawa na tarasie Teatru Letniego w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Malarstwo, fotografia, tkanina w różnych obliczach do obejrzenia na tarasie Teatru Letniego w Szczecinie. W sumie siedemnaście prac...

Wybór nie był łatwy - mówi kurator Galerii Amfiteatr, artysta Paweł Kleszczewski: - Chcieliśmy znaleźć nie tylko prace, które są bardzo dobre, ale też zadbać o to, żeby była reprezentacja różnych technik i też aby wśród artystów były kobiety i mężczyźni. Mieliśmy do wyboru trzy dobre malarstwa, więc za jedną rzeźbę trzeba było je zamienić.



Jedna z prac powstała we współpracy z seniorami - opowiada artystka Renata Ramola: - Ta praca, która jest prezentowana, czyli "Zapis poza zapisem - nasiona jako nośnik pamięci" powstała wspólnie z osobami starszymi z Domu Seniora. Pół roku to trwało. Uczyłam ich robić przędzę z nasion i ze mną wspólnie robiły tę pracę.



Wystawę oglądać można do sierpnia.