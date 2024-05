Udało się stworzyć większość w Radzie Powiatu Stargardzkiego [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Taktyczny sojusz prezydenckiego stowarzyszenia Stargard XXI z radnymi PiS-u pozwolił na utworzenie większości w Radzie Powiatu Stargardzkiego, podczas pierwszej sesji w nowej kadencji.

W 23-osobowej radzie rządzić samodzielnie nie może żadne z ugrupowań. Siedem mandatów otrzymało PiS, sześć Koalicja Obywatelska, dwa należą do PSL Trzeciej Drogi, osiem przypadło stowarzyszeniu Rafała Zająca. Ośmiu radnych ma Platforma po utworzeniu wspólnego klubu z Trzecią Drogą.



Sojusz z PiS pozwolił na wybór przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Zdzisław Rygiel - pełniący już tę funkcję w minionej kadencji. Marek Stankiewicz, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej deklaruje, że pomimo sytuacji dążyć będzie do zmian w powiecie.



- Dzisiaj przegrywaliśmy głosowania, głosami radnych ze Stowarzyszenia Stargard XXI i PiS-u. Spodziewaliśmy się, że taki sojusz na tę przynajmniej pierwszą sesję będzie - dodaje Stankiewicz.



Zapowiada również kontynuowanie rozmów ze stowarzyszeniem prezydenta w sprawie większości w radzie.



- Tych rozmów nie zakończyliśmy i cały czas mamy nadzieję, że jednak do jakiegoś porozumienia między nami dojdzie. Jesteśmy gotowi na każde rozwiązanie - czy to pójście w koalicję z ugrupowaniem pana prezydenta, czy bycie w opozycji. Pole do rozmów zawsze istniało i istnieje - podkreśla Stankiewicz.



Nie przegłosowano natomiast wyboru nowego starosty. Projekt uchwały wycofano głosami radnych PiS-u i ugrupowania prezydenta.