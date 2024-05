Wybrano nowego starostę kołobrzeskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nowym starostą został Mirosław Tessikowski z Platformy Obywatelskiej.

Tessikowski w przeszłości był już wiceprezydentem Kołobrzegu, jak i wicestarostą kołobrzeskim. W wyborach 7 kwietnia uzyskał najwyższe poparcie ze wszystkich kandydatów, a jego partia zebrała 8 mandatów w 19-osobowej radzie. Następnie zawarła koalicję z Wspólnotą Samorządową związaną z kołobrzeską Lewicą, która wywalczyła cztery mandaty.



Władzy w powiecie nie zamierzał natomiast oddawać dotychczasowy starosta Tomasz Tamborski, który po odejściu z PO wraz z komitetem Twój Powiat wywalczył cztery mandaty lecz porozumiał się także z trzema radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Do ostatniej chwili nie było natomiast jasne, czy nie przekona do siebie kogoś z pozostałych radnych. W tajnym głosowaniu to Tessikowski zgromadził jednak 11 głosów i został nowym starostą.



Jak mówi, najważniejsze w tej kadencji będą drogi i oświata: - Mamy 300 kilometrów dróg powiatowych, z czego znaczna część wymagałaby natychmiastowego remontu. Mamy 9 milionów brakujących w subwencji oświatowej. Środki przyznawane przez ministerstwo nie do końca pokrywają potrzeby związane z podwyżkami dla nauczycieli.



Wicestarostą kołobrzeskim został Jacek Kuś, jednak na mocy zawartego porozumienia w połowie kadencji zamieni się on stanowiskami z Mirosławem Tessikowskim.