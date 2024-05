Pracę rozpoczęła Nowa Rada Miasta w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Dziś pracę rozpoczęła Nowa Rada Miasta w Świnoujściu z nowym przewodniczącym na czele. Wśród 21 radnych pojawiło się aż 14 nowych nazwisk.

Przewodniczącym nowej rady miasta w Świnoujściu został Ryszard Teterycz, radny z największym doświadczeniem.



- To jest bodajże ósma kadencja, więc nie mam problemów z doświadczeniem. Będzie ta rada troszkę inna i dobrze, ponieważ jest duża ilość nowych młodych ludzi, którzy wniosą pewien powiew świeżości. A ja z kolei z tym doświadczeniem i kilku moich kolegów będziemy starali się im pomóc, żeby podejmowali takie decyzje, które by satysfakcjonowały mieszkańców, ale też oni żeby byli zadowoleni.



Wśród nowych radnych i po raz pierwszy w radzie w ogóle zasiadła była już zastępczyni prezydenta Barbara Michalska: - Bardzo ciekawe wyzwanie, bo chyba po raz pierwszy będę miała funkcję taką nadzorczą, a nie wykonawczą.



Z nową energią do działania wkroczyła z kolei Karolina Romańska, znana mieszkańcom z Uzdrowiska: - Wchodziłam z hasłem "Aktywne wyspy" i oczywiście się tego będę trzymała. Wprowadzimy więcej tego ruchu przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Ale oczywiście o seniorach na pewno nie zapomnę...



Nowa rada skład komisji oraz wiceprzewodniczących wybierze w ciągu najbliższego tygodnia.