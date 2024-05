Rolniczy protest przenosi się do Szczecina

Zielona wieś zamiast ciągłej blokady S3. Rolnicy zmieniają formę protestu i przeniosą się do Szczecina.

- Nie mamy innego wyjścia, rozmowy nie są z nami prowadzone, dlatego w czwartek lub piątek przejedziemy z dotychczasowego punktu blokady w pobliżu Pyrzyc do Szczecina - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie Adam Walterowicz.- Wszyscy chcieli, żebyśmy byli bliżej Szczecina, nawet uczestnicy ruchu drogowego... "To jedźcie tam do posłów" - mówili. Stworzymy miasteczko - Zieloną Wieś i tam będziemy do skutku pikietować pod Urzędem Wojewódzkim i innymi urzędami w Szczecinie.Będą utrudnienia - dodał Adam Walterowicz: - Niestety, będziemy musieli dokuczyć mieszkańcom Szczecina naszą obecnością. Bardzo przepraszamy, ale będziemy informować o ciągłych rozmowach z ministrem rolnictwa i próbie rozwiązania problemu.Rolnicy od kilku miesięcy protestują przeciw napływowi produktów rolnych z Ukrainy, a także przeciw Zielonemu Ładowi. Decyzja o dokładnej dacie rozpoczęcia protestu w Szczecinie ma być podjęta we wtorek.