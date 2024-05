Świnoujście nieco... inaczej. Nowa wystawa w Muzeum Rybołówstwa Morskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

"200 Lat Świnoujścia jako miasta uzdrowiskowego" to tytuł nowej wystawy w Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Wystawa ukazuje nieznane dotąd strony miasta.

Do jej obejrzenia zachęca Małgorzata Płońska-Nagaba, opiekunka wystawy: - To jest wystawa fotograficzna. Mieszkańców może zaskoczyć choćby zdjęcie pokazujące inhalacje solankowe w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Dla mnie na przykład wyjątkowa jest fotografia, która pokazuje po prostu spacerowiczów na falochronie. I urzekające jest to, że część z nich jest po prostu w szlafrokach...



Zdjęcia, nieznanego dotąd Świnoujścia, podziwiać można na drugim piętrze muzeum przy pl. Rybaka. Wystawa będzie dostępna do 27 czerwca.