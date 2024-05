Maturzyści już po pierwszym egzaminie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Pan Tadeusz", "Zdążyć przed Panem Bogiem" i "Wesele" to część lektur, których znajomością musieli się wykazać maturzyści na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Do pierwszego obowiązkowego przedmiotu podeszło ponad 260 tysięcy osób. Jedną z części matury było wypracowanie. Abiturienci mieli do wyboru tematy: "Bunt i jego konsekwencje dla człowieka" oraz "Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka". W pracach odwoływali się do lektur obowiązkowych czy innych utworów literackich. Pozostałe dwie części egzaminu to język polski w użyciu i test historyczno-literacki.



Około 3,5 tys. abiturientów w Szczecinie zmagało się przez 4 godziny z zagadnieniami z języka polskiego na poziomie podstawowym.



- Stresu nie było, nie było też bardzo ciężko. Były dwa tematy. Można było się odwołać do buntu, jak i do relacji, więc temat otwarty. - To właśnie pytanie o Kordiana z tym plakatem było dość specyficzne, wymagało dużego zastanowienia się dla mnie, bo też to nie jest moja ulubiona lektura. Musiałam się zastanowić, ale napisałam. Zobaczymy, co będzie w kluczu. Myślę, że będzie dobrze... - Teraz trzeba czekać do lipca na wynik i później na studia - opowiadają maturzyści.



W środę o 9.00 rozpocznie się egzamin z drugiego obowiązkowego przedmiotu - matematyki na poziomie podstawowym.