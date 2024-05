"Pod Gwiazdami" czas się zatrzymał [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przez 13 lat odmierzał czas przy pomocy kul bilardowych - teraz nie działa, zatrzymał się przez wandali.

Chodzi o największy w Polsce zegar kulkowy, od lat podziwiany przez mieszkańców Szczecina zza witryny sklepu przy placu Orła Białego.



W nocy 3 maja, grupka czterech młodych osób uszkodziła zegar, kopiąc w szybę sklepu - mówią właściciele sklepu Anna i Władysław Stec - konstruktor zegara.



- Wybicie szyby było dosyć znaczne. Szyba poleciała na zewnątrz i do środka. - Masa szkła wszędzie, cały sklep był zasypany. Wyglądało to bardzo żałośnie... - Został uszkodzony zegar, który cały czas chodził. No i czas się w pewien sposób zatrzymał. - Trzy lata pracowałem nad tym zegarem, jest to do naprawienia, ale wymaga czasu. Chciałbym go już uruchomić. Planuję to zrobić, gdzieś tak w połowie tygodnia następnego. - Miejmy nadzieję, że sprawca zostanie ukarany i znalezione - opowiadają właściciele.



Sprawa została zgłoszona na policję wraz z nagraniami z monitoringu i zdjęciami.