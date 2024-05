Olgierd Geblewicz ponownie wybrany na marszałka [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Olgierd Geblewicz - po raz czwarty został wybrany marszałkiem województwa zachodniopomorskiego.

Wyboru dokonano podczas inauguracyjnej sesji sejmiku VII kadencji samorządu województwa. Funkcję marszałka pełni on od 7 grudnia 2010 roku.



- Jest to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie być na tym stanowisku prawie od 14 lat - podkreśla Geblewicz: - To jest taki moment, który ja traktuję z bardzo wielką powagą, bo to jest tak naprawdę pełna odpowiedzialność. To są oczywiście wyzwania, z którymi się trzeba mierzyć. To są pomysły, które trzeba przenosić z głowy do rzeczywistości czy z naszych wspólnych głów, bo przecież to nie są tylko moje pomysły, tylko pomysły naszych mieszkańców. I to jest pełna odpowiedzialność za taką pozytywną zmianę na Pomorzu Zachodnim.



Teresa Kalina została wybrana ponownie na przewodniczącą zachodniopomorskiego sejmiku.



- W klubie Koalicji Obywatelskiej jest 15 radnych, z czego 10 to kobiety - mówi Teresa Kalina: - Będziemy naprawdę pracowały inaczej niż do tej pory... W klubie PiS-u mamy dwie kobiety, więc jest nas już 12 osób, więc to jest naprawdę solidna baza, żeby można było popracować nad prawami mniejszości, nad prawami kobiet, nad zasadą równości.



Posiedzenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego będzie kontynuowane w czwartek. Wówczas nastąpi wybór składu Zarządu Województwa.