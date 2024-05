Przewaga jednego głosu w stargardzkim ratuszu [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przewaga jednego głosu zapewnia większość w stargardzkim ratuszu ugrupowaniu prezydenta miasta.

Stowarzyszenie Stargard XXI do 23-osobowej Rady Miejskiej wprowadziło dwunastu radnych. Pięć mandatów przypadło PiS, natomiast sześć - Koalicji Obywatelskiej. Podczas inauguracyjnej sesji przyjęto ślubowanie radnych, dokonano także wyboru przewodniczącego rady.



Rafał Zając, prezydent Stargardu pytany, czy podejmie starania by wzmocnić większość w radzie, opartą na przewadze jednego głosu podkreśla, że nie ma takich planów.



- Ja naprawdę zakładam współpracę z każdym ze środowisk i z każdym radnym. Mam świadomość pewnego układu sił, który się zawsze konstruuje. Natomiast, tak de facto zarządzamy miastem wspólnie - dodaje Zając.



Michał Bryła, dotychczasowy przewodniczący rady, decyzją szesnastu radnych ponownie pełnić będzie tę funkcję w nowej kadencji. Zapewnia, że nie interesują go podziały polityczne.



- Chodzi o to, aby działać na rzecz dobrych projektów - Zielone płuca osiedla Zachód czy Żłobek na osiedlu Zachód, dokończenie obwodnicy północnej. Nie ma co ukrywać, mieliśmy większość zdecydowaną, a tutaj zobaczymy, co przyniesie czas - podkreśla Bryła.



Natomiast funkcji wiceprzewodniczących rady powierzono Zofii Ławrynowicz z KO i Krzysztofowi Kozłowskiemu z klubu radnych PiS.