Burzliwa sesja i zmiana władzy w Ustroniu Morskim [ZDJĘCIA]

Zmiana władzy w Ustroniu Morskim. Za nami pierwsza, burzliwa sesja rady gminy w tej nadmorskiej miejscowości.

Nowym wójtem Ustronia Morskiego został Grzegorz Czachorowski. Zastąpił on urzędującą przez jedną kadencję Bernadetę Borkowską. Dziś nowy wójt mógł przekonać się, że rządzenie w tej gminie nie należy do najłatwiejszych zadań. Pokazało to choćby głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego rady. Radni potrzebowali blisko czterech godzin i aż ośmiu prób, by dojść do porozumienia w tej sprawie. Ostatecznie pracami rady będzie kierował Krzysztof Grzywnowicz.



Skąd te podziały? Wyjaśnia wójt Czachorowski: - Chyba jeszcze w historii Ustronia Morskiego nie było takiej sytuacji, że na wójta i na radnych trafiły osoby z kilku komitetów wyborczych. Spektrum, które gdzieś tam nasi wyborcy reprezentują, będzie przedstawione w radzie i liczę na owocną współpracę.



Grzegorz Czachorowski urząd wójta wywalczył w drugiej turze wyborów pokonując swojego rywala Kamila Lepę o dokładnie 51 głosów.