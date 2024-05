Po maturze z matematyki. "Nie było zaskoczenia" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zadania maturalne z matematyki były do przewidzenia. Tak maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie ocenili środowy egzamin dojrzałości.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym trwała trzy godziny, niektórzy wyszli przed zakończeniem tego czasu.



- Wydaje mi się, że będzie dobrze. Szczerze? Prościzna. Zawsze są takie najtrudniejsze zadania na końcu za cztery punkty. Bardzo dużo matematyków przewidywało dokładnie takie zadanie, więc to nie było zaskoczenia. Optymalizacja. Trzeba wyliczyć, jakie parametry musi mieć dana figura, żeby pole jej było jak największe. To było do przewidzenia. Ja byłam dobrze przygotowana i napisałam całość w półtorej godziny. Skończyłam przed czasem. Czekam teraz tylko na znajomych, którzy jeszcze walczą. Czułem się na pewno lepszy niż z polskiego, bo polski to moja pięta Achillesowa. Zadanie z ciągu. Chyba wyszło na to, że miałam źle. Niestety, ale to 2 punkty, więc jeszcze przeżyję. Ta matura jest naprawdę dość do przewidzenia. Nie było nic takiego naprawdę bardzo zaskakującego - to opinie maturzystów po napisaniu egzaminu.



Maturzyści pisali w środę egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Poziom rozszerzony - w środę za tydzień.