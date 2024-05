Nowy burmistrz przedstawił plany rozwoju gminy Police

Krystian Kowalewski. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Wsparcie przy powstaniu zachodniego drogowego obejścia Szczecina i przeprawy tunelowej przez Odrę - to jeden z priorytetów na kolejne lata samorządu gminy Police.

Taką deklarację złożył burmistrz Krystian Kowalewski w trakcie sesji Rady Miejskiej. Zapowiedział też realizację innych, ważnych dla niego inwestycji.



- Przed nami wielkie wyzwania. Obwodnica Polic, budowa nowej oczyszczalni ścieków, modernizacja dróg i zasobów komunalnych. Chcemy przywrócenia świetności Łarpii i ośrodka wypoczynkowego w Trzebieży. Police mają dużo wody i powinny wykorzystać ten atut - mówił Kowalewski.



Krystian Kowalewski zapowiedział także szukanie szerokiego, ponadpartyjnego porozumienia w nowej Radzie Miejskiej w Policach.



- Nie chcemy zaczynać od targów politycznych i handlu stanowiskami. Chcemy by w Radzie Miejskiej w prezydium rady, swoje przedstawicielstwo miały wszystkie siły polityczne. Nie ma znaczenia, czy jesteś z PiS, czy jesteś Koalicji Obywatelskiej, czy z innej partii. Chcemy by kluby miały swoje reprezentację, to zaproponujemy - mówił burmistrz Polic.



Kolejna sesja prawdopodobnie już za tydzień. Wówczas poznamy nie tylko pełny skład prezydium Rady Miejskiej w Policach, ale być może także nowych zastępców burmistrza Krystiana Kowalewskiego.