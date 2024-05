Kołobrzeg Europejską Stolicą Kultury?

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeg w finałowej walce o miano Europejskiej Stolicy Kultury. Miasto tworzy specjalny program mający przybliżyć je do tego tytułu.

Cztery polskie miasta pozostały w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Wśród nich także Kołobrzeg, który zorganizował pierwszą konferencję zatytułowaną I Sea You, podobnie jak brzmi hasło promujące miasto w tym konkursie.



Konferencja to pierwsze działanie Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji odpowiedzialnego za finałową aplikację miasta do tytułu. Michał Merczyński, dyrektor artystyczny instytutu mówi, że Kołobrzeg już odniósł sukces, w postaci pobudzenia środowiska kulturalnego.



- Kołobrzeg nie czeka na to, czy ten tytuł dostanie, czy go nie dostanie. Tylko decyzją władz miasta program akcji zaczynamy realizować już w tym roku. Mamy kilkunastu kuratorów z Kołobrzegu i z Polski. Mamy tu wybitnych twórców teatralnych, muzycznych, filmowych - tłumaczy Merczyński.



Poza Kołobrzegiem o miano Europejskiej Stolicy Kultury walczą jeszcze Katowice, Lublin i Bielsko-Biała. Ostateczny werdykt ma być znany we wrześniu.