To jeszcze nie koniec przymrozków w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na północy, północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów.

Jak powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska, ostrzeżenia przed przymrozkami zostały wydane między innymi dla województwa zachodniopomorskiego.



- W nocy ze środy na czwartek jest prognozowany spadek temperatury powietrza do około zera stopni Celsjusza, lokalnie do minus dwóch stopni Celsjusza i przy gruncie lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie do minus pięciu stopni Celsjusza - mówi Dąbrowska.



Kolejna noc ma być cieplejsza.