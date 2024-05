Mnóstwo atrakcji i studio Radia Szczecin na Pikniku nad Odrą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nad Odrę wracają najstarsze targi turystyczne w Polsce - to będzie już 20. edycja plenerowej wersji Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego czyli Piknik nad Odrą.

W najbliższy weekend na Wałach Chrobrego będzie czekać na odwiedzających około dwustu wystawców - ich stoiska stworzą Jarmark Rozmaitości, Przystań Food Trucków, Strefę Browarów Rzemieślniczych, czy Strefę Zabawy dla dzieci.



Jednak Piknik nad Odrą ma przede wszystkim charakter turystyczny. Uczestnicy będą mogli zaplanować swoją wymarzoną podróż - mówi jeden z organizatorów, Wojciech Heliński.



- Oprócz polskich ofert będą też niemieckie. Dość regularnie do nas przyjeżdżają Czesi i w tym roku będą jeszcze mocniej reprezentowani. Krajem partnerskim jest Tunezja, będzie spora reprezentacja Hiszpanii i Gran Canarii. Po raz pierwszy mamy gości z kontynentu amerykańskiego, będzie stoisko narodowe Kuby - mówi Heliński.



Nowością jest strefa Discover Pomerania - znajdziemy tam 24. wystawców z polskich i niemieckich terenów Euroregionu Pomerania. Tradycyjnie powróci też wielkie gotowanie - zapowiada Agnieszka Stach-Krupowicz, jedna z organizatorek.



- Zapraszamy serdecznie w sobotę i niedzielę o godzinie 14:00. Najpierw w sobotę na kuskus tunezyjski, a w niedzielę na barszcz chrzanowo-buraczany. To danie od regionu partnerskiego, Mazowsza - mówi Stach-Krupowicz.



Piknik nad Odrą startuje w sobotę o godzinie 11 i potrwa do północy. W niedzielę impreza będzie trwała od 11 do 20.



W sobotę na Wałach Chrobrego znajdziecie także studio Radia Szczecin - na Tarasie Hakena pojawią się nasze leżaki, zapraszamy Was także po radiowe gadżety.