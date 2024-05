Podróbki na celowniku. Nielegalny magazyn zamknięty

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Podróbki wpadły w ręce funkcjonariuszy zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, przeszukano trzy nieruchomości na terenie powiatu goleniowskiego oraz samochód podejrzanych osób.



- Zatrzymaliśmy odzież, znaczki, naszywki, co do których zachodzi podejrzenie, że są podróbkami. Zabezpieczyliśmy też prasy termiczne, komputery oraz różną dokumentację, np. faktury zakupowe. W trakcie czynności wykorzystaliśmy mobilne urządzenie RTG, dzięki niemu przeskanowaliśmy zatrzymany samochód pod kątem sprawdzenia, czy nie przewozi innych zabronionych towarów, np. tytoniu czy narkotyków - informuje Brzoza.



Zatrzymanym grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dochodzenie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Goleniowie. Sprawa ma charakter rozwojowy.