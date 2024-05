Można wybrać imiona dla młodych sokołów wędrownych

Rumba, Ważka, Precel, a może Huragan? Rusza głosowanie na imiona dla młodych sokołów wędrownych.

Chodzi o cztery pisklęta, które dwa tygodnie temu przyszły na świat na kominie koszalińskiej ciepłowni. Przez ostatnie dni można było zgłaszać swoje propozycje imion. Spośród pokaźnej puli zgłoszeń Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie wybrała finałową dziesiątkę dla samicy i samca.Pełną listę imion i formularz do głosowania znajdziecie na stronie meckoszalin.pl . Głosowanie potrwa do 15 maja. Pisklęta będą gotowe do opuszczenia gniazda w czerwcu.