Nordyckie spotkanie u wojewody [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Czterech ambasadorów z Finlandii, Danii, Norwegii i Szwecji wraz z konsulami honorowymi spotkało się z wojewodą Adamem Rudawskim w Urzędzie Wojewódzkim.

- Cieszymy się, że współpraca nabiera tempa - mówiła ambasadorka Finlandii Pavi Maarit Len. - Kooperacja między Finlandią i Szczecinem jest naprawdę super. Jesteśmy nordyckimi ludźmi, jesteśmy nordyckimi krajami i mentalność jest taka sama. Ja jestem tutaj po raz pierwszy i jeszcze dużo nie widziałam, ale wszystko to, co widziałam to naprawdę jest przepięknie. I muszę tutaj po raz drugi szybko przyjechać.



Bliskość krajów nordyckich pozwala na zacieśnianie współpracy - przypomina wojewoda Adam Rudawski. - Morze nie jest dla nas żadną granicą i te stosunki są bardzo dobre. Uważam, że wzorcowe. Jeszcze raz cieszę się i dziękuję wszystkim, że znaleźliście czas i odwiedzacie mnie tutaj.



Dni Skandynawskie w Szczecinie potrwają do niedzieli.