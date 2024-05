Z każdym dniem na poligon drawski przybywa więcej żołnierzy i ciężkiego sprzętu

Szczecińska "Dwunastka", amerykańska dywizja piechoty i brytyjska pancerna grupa bojowa w akcji - na poligonie w Drawsku Pomorskim trwają ćwiczenia Immediate Response-24.

Dla 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej to pierwsza okazja, żeby współpracować z 29 Dywizją Piechoty Gwardii Narodowej, za to z 12 Pancerną Brygadową Grupą Bojową polscy żołnierze poznali się podczas ćwiczenia Defender w 2020 roku.Chodzi o to, aby sprawdzić poziom swojego wyszkolenia, porównać procedury, ale też doskonalić współdziałanie - wyjaśnia mjr Błażej Łukaszewski, rzecznik "Dwunastki".- Z każdym dniem przybywa żołnierzy i ciężkiego sprzętu na poligon drawski. Głównym zadaniem żołnierzy jest wykonywanie różnorodnych działań taktycznych, zarówno w dzień, jak i w nocy. To w ramach ćwiczenia Immediate Response-24, które jest zorganizowane na obiektach Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko - mówi Łukaszewski.Żołnierze wykorzystują Kompleksowy System Symulacji Pola Walki, który - jak wyjaśnia wojsko - jest rewolucją w szkoleniu żołnierzy. Pozwala on na drobiazgowy wgląd w działania ćwiczących jednostek i dostarcza dowódcom informacji w czasie rzeczywistym.Ćwiczenia Immediate Response (IR24), Saber Strike (SbS24) oraz Swift Response (SR24) wchodzą w skład międzynarodowego ćwiczenia Defender-24.Szczecińska "Dwunastka" bezpośrednio po ćwiczeniu IR-24 przejdzie do ćwiczenia taktycznego z wojskami RYŚ-24, więc na poligonie drawskim pozostanie do 20 maja br.