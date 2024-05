Trwa remont mostu na odcinku Obwodnicy Staromiejskiej

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Remont mostu na odcinku Obwodnicy Staromiejskiej w Stargardzie utrudnił zarówno tranzyt, jak i ruch lokalny w tej części miasta.

Celem prac jest wzmocnienie konstrukcji oraz wymiana dylatacji, które zapewniają elastyczne przenoszenie obciążeń mostu. Na czas remontu wprowadzono ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. Trasa umożliwiająca dojazd do węzła S10 oraz w kierunku Szczecinka i Drawska, jest teraz trudno przejezdna w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.



Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miejskiego podkreśla jednak, ze remont był konieczny z uwagi na stan techniczny mostu.



- Ruch odbywa się wahadłowo, więc są to pewne utrudnienia dla kierowców. Kwestie bezpieczeństwa były tutaj najważniejsze, stąd też konieczność przeprowadzenia tego remontu. Duże obciążenie to również ciężkie transporty, więc trzeba było już wymienić tę dylatację na nową - mówi Grzesiak.



Jak zapewnia miasto, po wykonaniu wszystkich prac konstrukcja lepiej zniesie obciążenia związane z ruchem pojazdów.



- Dylatacja w mostach ma zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo przy dużym obciążeniu, ale też na przykład przy zmieniających się temperaturach. Kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze i warto teraz się chwilę przemęczyć, a później korzystać już z bezpiecznego mostu - mówi Katarzyna Grzesiak.



Most po remoncie o wartości blisko 130 tys. zł powinien być gotowy w czerwcu. Niewykluczone jednak, że obwodnica Starówki będzie już całkiem przejezdna pod koniec maja.