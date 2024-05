Remont sztandarowego zabytku w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rozpoczyna się remont kołobrzeskiego ratusza. Prace potrwają pół roku.

To już czwarty etap remontu zabytkowego kołobrzeskiego ratusza. Po wnętrzach obiektu, jego piwnicach, a także wymianie całej stolarki okiennej tym razem przyszedł czas na elementy zewnętrzne - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego Urzędu Miasta.



- Czas zabrać się za całą attykę, czyli te wszystkie zębce i kominy, które są na zwieńczeniu na dachu ratusza. Niestety warunki pogodowe sprawiły, że cegła zaczęła się osypywać - powiedział Kujaczyński.



Wokół zabytku ustawiono już ogrodzenie mające chronić spacerujących przed odpadającymi elementami elewacji.



- Dużo ludzi przyjeżdża, żeby oglądać coś, co wygląda faktycznie bez tych barierek tak, jak powinno wyglądać. Tak najczęściej jest. Jak jest sezon, to się robi remonty. Jeżeli jest potrzebne, to trzeba to zrobić. Można też wywnioskować z tego, że po prostu ciężko jest w zimę robić takie rzeczy. Mogliby się pospieszyć z tym remontem i by było fajnie już na lato. Ciekawe czy im się uda.



Całość prac będzie kosztowała 2 miliony 650 tysięcy złotych.