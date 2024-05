Wystawa ZUT-u na jubileusz Polski w UE

Fot. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny dołącza do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Z tej okazji szczecińska uczelnia przygotowała plenerową wystawę pod nazwą "Kolory Nauki". - To ponad 20 plansz ukazujących ważne projekty unijne - mówi rzecznik szczecińskiego ZUT-u Emilia Kujawa. - Ekspozycja ukazywać ma „piękną stronę nauki". Fotograf Marcin Zięba aka FINCH uchwycił niecodzienne oblicza pracy badawczej. Jedna z ponad 20 prezentowanych plansz dotyczy naszego, otwartego we wrześniu na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania.



Wystawę można oglądać przed wejściem do Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy alei Piastów w Szczecinie.