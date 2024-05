Wyzwania bibliotekarzy nad morzem, czyli pędzelek w ruch

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

By z książek wymieść plażowy piasek, czyszczą je pędzelkami.

To jedna z niewielu, nie jedyna biblioteka, w której pracownicy mają takie wyzwania - mówi Lucyna Brucka, instruktor metodyczny biblioteki w Świnoujściu. - Prosimy czytelników, żeby nie wynosić na plażę.



Książki z piaskiem wracały. I co wtedy panie robiły? - One są czyszczone niestety pędzelkiem. Jeśli chodzi o czytelnictwo, to zawsze mamy nadzieję, że będzie większe, aczkolwiek na czytelników nie możemy narzekać - dodaje Brucka.



40 lat to zapisałam się i chodzę cały czas, regularnie, czasami z opóźnieniami, ale staram się regularnie bywać. Bardzo sympatyczne panie bibliotekarki, naprawdę urocze. Zawsze doradzą. Bez tej naszej biblioteki to by było naprawdę o wiele bardziej ubogie. Tak trzymać i miasto powinno opiekować się i dbać o tą bibliotekę - mówią osoby korzystające z biblioteki.



Świnoujska biblioteka funkcjonuje od 1948 roku.