Rolnicy: bardziej zieloni być już nie możemy

Dziś rolnicy znów pojawią się na drogach w regionie. Trwają również protesty w Sejmie, gdzie rolnicy domagają się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem.

We wczorajszej audycji "Radio Szczecin na Wieczór" goście wymieniali powody protestu.- W Zielonym Ładzie brakuje logiki i spójności - mówiła Edyta Jaroszewska-Nowak, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia EKOLAND: - Zależy nam na tym, żeby środowisko pozostało zdrowe dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, żeby była możliwość korzystania ze zdrowej, dobrej żywności, która jest produkowana z poszanowaniem środowiska, ale też z takim podejściem bardzo logicznym.Łukasz Buchajczyk, rolnik z powiatu choszczeńskiego zwrócił uwagę, że Polska już produkuje żywność na wysokim poziomie: - Dlaczego do nas się zwracają, kiedy to my naprawdę nie zatruwamy tej żywności, my nie nie pryskamy. Dlaczego więc nas się ogranicza? Nie ten adres. My jesteśmy już zieloni i bardziej zieloni nie możemy być...Dziś rolnicy zablokują odcinek drogi S3 między węzłami Gryfino i Pyrzyce w godzinach od 14:00 do 16:00.