Żeby Samuel nie cierpiał, Mariusz Malec nie przestanie biec

Będzie biegł, dopóki nie zbiorą się pieniądze na operację - taki jest cel biegacza i społecznika ze Stargardu, Mariusza Malca.

Jest on gotowy biec nawet przez 48 godzin bez przerwy, aby rozpropagować zrzutkę dla 7-letniego Samuela. Chłopiec urodził się w stanie zamartwicy, od urodzenia walczy z padaczką. Ostatnio pojawiły się kolejne problemy z jego zdrowiem, a rodzice usłyszeli kolejną diagnozę - tłumaczy Malec.- Mówiąc obrazowo: nogi wypadły z miednicy. Chłopiec w tym momencie nie może nawet siedzieć. Cała ta operacja będzie polegała na takim poszerzeniu miednicy, żeby te nogi mogły z powrotem tam wejść. Tego nie robi żaden szpital w Polsce - podkreśla Malec. Zbiórka pieniędzy na leczenie Samuela trwa, obecnie udało się już zgromadzić ponad 60 tysięcy złotych, niestety to jest kropla w morzu potrzeb - tłumaczy Malec: - Najważniejsze, w tym momencie jest zebranie do sierpnia kwoty 140 tys. zł na operację. Do 189 tys. zł trzeba zebrać do sierpnia. Po operacji oczywiście Samuel będzie wymagał dalszego leczenia, ale teraz skupiamy się na operacji.Mariusz Malec wystartuje w sobotę o godzinie 8:00 w Parku Chrobrego w Stargardzie. Bieg będzie polegał na okrążeniach wzdłuż Alei Słowiczej. Wraz z biegiem będzie zorganizowany festyn charytatywny, na którym będzie można wesprzeć leczenie Samuela.