Koszary Błękitnej Brygady otwarte dla każdego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Strzelanie, popcorn i wata cukrowa, ale też obowiązkowe punkty programu - grochówka i pokaz sprzętu wojskowego - takie atrakcje przygotowała 12 Brygada Zmechanizowana na dzień otwartych koszar.

Żołnierze zapraszają mieszkańców w sobotę - mówi dowódca Błękitnej Brygady generał Dariusz Czekaj. - Chcemy trafić do każdego. Pokazać, że wojsko jest otwarte, że wojsko jest bardzo fajną, ciekawą instytucją, która jest dla obywateli i tworzona jest przez obywateli po to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Na co dzień koszary muszą być zamknięte, natomiast jeżeli tylko taka sposobność, to chcemy się otworzyć i pokazać jacy jesteśmy na co dzień.



Dziś odbył się uroczysty apel z defiladą i poczęstunkiem. - Czołgi, pistolety. Najbardziej ciekawą dla mnie rzeczą było to, że w amfibii wojskowej jest tak mało miejsca. Myślałem, że tam jest dużo miejsca, a to był po prostu fotel prawie, że zamknięty. Sporo tych pojazdów było tych wojskowych, nie pamiętam wszystkich nazw i pozwolili nawet strzelić bez naboju z tamtej strzelby.



Sobotni piknik wojskowy rozpocznie się o 10 na strzelnicy Krzekowo.