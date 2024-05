Pisanki receptą na wewnętrzny spokój [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będzie teraz o pisankach, bo okres wielkanocny jeszcze trwa. To pisanki, które wyciszają i dają spokój.

Pani Kornelia ze szczecińskich Podjuch zrobiła ich kilkaset. Samo tworzenie jest formą medytacji, szczególnie w okresie świąt Wielkanocnych. Swoją artystyczną przygodę rozpoczęła 15 lat temu. Jej dzieła przedstawiają wzory geometryczne spotykane na klasycznych pisankach, ale są też przedstawienia ikon czy reprodukcje twórczości Nowosielskiego.



Pisanka jest sposobem na przygotowanie się do Paschy - tłumaczy Pani Kornelia.



- Kiedy już zachodzi taki twórczy proces, pokrywania woskiem i myślenia nad wzorem, to jest taki moment, że potrzebuje kompletnej ciszy. To jest taki czas medytacji, z tym czasem postu i przygotowania się do do świąt - mówi Pani Kornelia.



Kiedyś była to tylko pisanka z ładnym wzorem do koszyczka, teraz jest to coś więcej.



- Taką pisankę potrafię tworzyć dwa dni. Im więcej poświęcam jej czasu, to ona już ma wymiar tylko i wyłącznie prezentu. Zresztą nie przypominam sobie, żebym sprzedała pisankę. To nie, nie jest ta idea. Ideą pisanki jest obdarowanie kogoś. Im bardziej kogoś znam, tym ta pisanka jest taka bardziej osobista - mówi Pani Kornelia.



Najstarsza pisanka w kolekcji pani Kornelii ma 30 lat.