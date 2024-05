Zapraszamy na festyn poświęcony Adasiowi Orlikowi. Każdy z nas może pomóc [WIDEO, ZDJĘCIA]

To okazja, żeby pomóc jednemu dziecku, ale też być może szansa dla innych chorych maluchów. 1 czerwca - z okazji Dnia Dziecka - Radio Szczecin i Dom Kultury Słowianin zapraszają na wyjątkowy festyn poświęcony 2,5 letniemu Adasiowi Orlikowi.

Potrzebuje dostępnej w USA terapii, kosztującej 15 milionów złotych

Na rzecz terapii dla Adasia cały czas trwa zbiórka na portalu siepomaga.pl

To syn naszego redakcyjnego kolegi - Sławka Orlika. Chłopczyk zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne’a.. Dochód z imprezy pomoże jej sfinansowaniu. Możecie spodziewać się dmuchańców, zumby, improbajki, pokazu baniek mydlanych czy zabaw dla najmłodszych.To będzie też okazja, żeby pomóc innym dzieciom dotkniętym tą chorobą - mówi Sebastian Wierciak, redaktor naczelny Radia Szczecin.- Staramy się zrobić wszystko, żeby wzbudzić w nas taką wielką mobilizację. Jednocześnie chcielibyśmy rozpocząć dyskusję na ten temat. Czy jeżeli jest możliwość leczenia za granicą, to dlaczego państwo polskie nie bierze tego pod uwagę? Dlaczego to rodzice muszą zbierać tak ogromne pieniądze? O tym musimy dyskutować, rozmawiać i próbować wprowadzać pewne zmiany. No być może wokół przypadłości Adasia uda się taką systemową zmianę spowodować - mówi Wierciak.W czasie wydarzenia odbędzie się również wręczenie nagrody "Brzdąca". Wszystko rozpocznie się 1 czerwca o godzinie 13 na szczecińskich Jasnych Błoniach.Imprezę honorowym patronatem objęli wojewoda zachodniopomorski