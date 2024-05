Radio Szczecin ponownie liderem!

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Między lutym a kwietniem słuchalność naszej stacji w Szczecinie wyniosła 19,9 procent - tak wynika z badania Radio Track przeprowadzonego przez Kantar.

To powód do radości i do dumy - mówi Sebastian Wierciak, redaktor naczelny Radia Szczecin.



- Praktycznie 20%. To oznacza, że co piąty mieszkaniec Szczecina wybiera Radio Szczecin. No co mogę powiedzieć? Wzrusz, dziękujemy i liczymy na więcej. Obiecujemy, że będziemy dawać powody, żebyście jeszcze częściej i jeszcze dłużej słuchali Radia Szczecin. Będą zmiany, niewielkie, może też większe, nie będę zdradzał wszystkiego. Na pewno damy Wam wiele powodów do tego, żebyście jeszcze częściej wybierali Radio Szczecin - mówi Wierciak.



To oczywiście wszystko dzięki Wam, naszym Słuchaczom - dziękujemy!