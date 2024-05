Ratownicy z Kołobrzegu promują projekt ratujący życie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Więcej urządzeń ratujących życie w mieście - takie założenie ma projekt ratowników z Kołobrzegu w ramach budżetu obywatelskiego.

Chcą, aby zakupionych zostało 28 defibrylatorów i promują swój projekt szkoląc mieszkańców z korzystania z tego typu urządzeń.



„DefiCity - Bezpieczne miasto” - projekt pod takim hasłem złożyli do kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego wolontariusze ze stowarzyszenia Grupa Ratownicza „Paramedic”. Inicjatywa zakłada zakup defibrylatorów AED i ich montaż w budynkach użyteczności publicznej czy miejskich autobusach.



O tym, jak cenne dla ratowania ludzkiego życia może być to urządzenia mówi Mateusz Giec z grupy „Paramedic”. - Defibrylator AED może użyć każda osoba, kiedy u osoby poszkodowanej doszło do nagłego zatrzymania. Chcemy, aby była sieć defibrylatorów. W projekcie mamy wpisane 28 ogólnodostępnych defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej - mówi Giec.



Promując swoją ideę ratownicy wychodzą na ulice miasta i szkolą przechodniów z korzystania z defibrylatorów. - To jednak ratuje ludzkie życie. Zanim przyjedzie karetka, można coś zrobić dla tego człowieka - przyznaje jeden z mieszkańców.



Do kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego wpłynęło łącznie 15 projektów. W puli konkursu jest milion złotych.