"Tramwaj zwany pożądaniem" w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Tramwaj zwany pożądaniem" przejechał ulicami Szczecina.

W czerwonym, zabytkowym pojeździe byli studenci Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy edukowali mieszkańców o problematyce bezpiecznych kontaktów seksualnych i profilaktyki wirusa HIV.



Studentki zachęcały pasażerów do przejażdżki swoimi strojami i hasłami głoszonymi przez megafon. - Zapraszamy na tramwaj zwany pożądaniem. Przejazd jest darmowy. Jedziemy wzdłuż centrum. Rozdajemy ulotki, informujemy na temat prewencji HIV - mówi Natalia Korneluk, koordynator projektu "Tramwaj zwany pożądaniem". - Zachęcamy do tego, żeby bezpiecznie pożądać i żeby się zabezpieczać przed HIV i chorobami wenerycznymi, bo cała akcja jest poświęcona profilaktyce, żeby informować ludzi, jak się zabezpieczać, jak żyć z tą chorobą i żeby naciskać na fakt, że ta choroba to nie jest koniec.



- Dostałem prezerwatywy, ulotkę o wirusie HIV, który jest bardzo niebezpieczny, zapalniczkę czerwoną i krówkę. Wygląda, że jest tu wesoło. Sam przejazd szczególnie fajny, starym zabytkowym tramwajem. Bardzo zachęcająca akcja. Wirus HIV jest niszczącym życie. To skraca nasze życie. To jest wyrok śmierci, niestety - mówili pasażerowie tramwaju.



Organizatorem akcji jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland oddział w Szczecinie.