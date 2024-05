Mierzyn zabezpiecza się przed podtopieniami

Podtopienia, zalane drogi, zerwane mosty, powalone drzewa - z tym wszystkim od dwóch dni zmagają się setki mieszkańców południowej Polski. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Gmina Dobra ogłosiła przetarg na budowę sieci kanalizacji deszczowej i kolejnego zbiornika retencyjnego.

Inwestycja powstanie na granicy Mierzyna i Skarbimierzyc. Gmina otrzymała na ten cel prawie dwa miliony złotych dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać swoje oferty do 24 maja.

Jak podaje portal Mierzyn24.pl, to kolejna inwestycja, która ma zabezpieczyć przed podtopieniami.



W ubiegłym roku zakończyła się budowa zbiornika retencyjnego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowej i Mierzyńskiej. Inwestycja kosztowała prawie 10 mln złotych. Wybudowano też kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjnym na terenie byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Spółdzielców w Mierzynie.



To zadanie kosztowało ponad 15,5 mln złotych.