Wystawa i kiermasz ogrodniczo-pszczelarskie w Barzkowicach

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Ośrodek doradztwa w Barzkowicach zaprasza na wiosenną wystawę ogrodniczo-pszczelarską. Wśród atrakcji - kiermasz ogrodniczy, strefa kulinarna, rękodzieło i moc atrakcji dla dzieci.

Będzie tu można znaleźć wszystko to, co jest potrzebne do ogrodu i na działkę - mówi Dawid Adamski dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.- Mamy tu różnego rodzaju stoiska informacyjne z tematyką ogrodniczą i pszczelarską. Będziemy mieli również stoisko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie będzie można zaprojektować swój ogród. Będą również stoiska handlowo gastronomiczne, rolno spożywcze, gdzie też można nabyć produkty, a także będą również stoiska z rękodzielnictwem.



Wystawa odbędzie się dziś do godziny 17 i jutro do godziny 16.