Turyści spoza Szczecina też odwiedzają Piknik nad Odrą. "Jestem zauroczona" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na Wałach Chrobrego trwa "Piknik nad Odrą". To ponad stu wystawców, wśród których można znaleźć reprezentantów 16 województw i 7 różnych krajów - w tym między innymi Hiszpanii, Czech i Tunezji.

Nie brakuje też stoisk rzemieślniczych, foodtrucków i atrakcji dla dzieci.- Ja jestem z Poznania i specjalnie przyjechałam dzisiaj na ten piknik. Jestem zauroczona Szczecinem i tym całym piknikiem, klimatem, który tutaj jest. I uważam, że to mega fajna inicjatywa, bo można poznać zarówno swoje rejony jak i okolice, zakochać się na nowo i w Szczecinie i w Zachodniopomorskim i w całej Polsce - mówi dziewczyna.- Bardzo fajne wydarzenie i jakby dziwne, że nie ma takich więcej - dodaje mężczyzna.My nie jesteśmy ogólnie ze Szczecina, ale zawsze nas jakoś tak przyciąga to miasto. Trafiliśmy w sumie przypadkiem - mówią turyści z Kostrzyna nad Odrą.Ogólnie jesteśmy co roku i jestem zachwycona za każdym razem. Stragany, imprezy, muzyka, wystawa i cała reszta. Szczecin - przyznaje kobieta.Kto nie da rady odwiedzić dzisiaj Pikniku nad Odrą, kolejną okazję będzie mieć w niedzielę.