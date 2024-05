Cimoszewicz o wyborach do europarlamentu. "Na pograniczu widać, jak się zrasta Europa" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polacy mogą być zmęczeni kolejną kampanią wyborczą, ale wybory do europarlamentu są niezwykle ważne - mówił startujący z pierwszego miejsca Lewicy w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim były premier Włodzimierz Cimoszewicz.

Zaznaczył, że w województwach granicznych jest to szczególnie widoczne. - Na pograniczu widać, jak się zrasta Europa. Jak się zrastają dawniej bardzo zwaśnione narody i nieprzyjazne państwa. To trzeba kontynuować. Integracja europejska jest ewenementem w skali światowej i warto mieć świadomość, jak to jest wszystko ważne - powiedział Cimoszewicz.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca, a Włodzimierz Cimoszewicz będzie gościem Sebastiana Wierciaka w "Rozmowach pod krawatem" w poniedziałek, tuż po 8:30.