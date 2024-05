Wielkie gotowanie na Pikniku nad Odrą [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Piknik nad Odrą" to nie tylko turystyka, to też "Wielkie Gotowanie". I tak w ogromnym garze - na Wałach Chrobrego w Szczecinie - był w sobotę tunezyjski kuskus.

W sumie wypełnił on około dwóch tysięcy żołądków. A kolejka? Ta była naprawdę długa, co podkreśla Robert Bochenko z Kulinarnego Show. - Rozładowanie tej kolejki, która ustawiła się od Wałów Chrobrego mniej więcej na razie do Trasy Zamkowej. W Radiu Szczecin powinny się pojawić informacje, że mogą być gdzieś na wjeździe na Kijowie problemy, bo ludzie stoją w kolejce po kuskus - powiedział Bochenko.A co na niedzielę przygotował maestro? - Mazowsze pewnie się państwu kojarzy z Warszawą, pewnie się kojarzy państwu z biznesem, a okazuje się, że to bardzo smaczny kulinarnie region. Przedstawiciele Mazowsza zaproponowali zupę, która dla nas była zaskoczeniem. Spróbowaliśmy ją u nich jadąc na Mazowsze. Powtarzamy ją tutaj. To jest barszcz buraczano-chrzanowy z białą kiełbasą i jajkiem, czyli coś takiego jak żurek. Tylko, że mamy zakwas buraczany i mamy do tego dodany chrzan.I chociaż barszcz będzie rozdawany w niedzielę o godzinie 14.15 - to na Wałach możecie być już od 11.