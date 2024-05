Barzkowicka Wiosna, czyli coś dla pasjonatów ogrodów i działki [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Kwiaty, drzewka owocowe i warzywa z ekologicznych upraw. Do tego miód w różnorodnych odmianach i możliwość zaprojektowania własnego ogrodu. To znaczy, że rozpoczęła się Barzkowicka Wiosna.

Pan Adam z Podjuch wybrał nie tylko kwiaty na balkon. - Kupiliśmy tutaj sałatę na naturalnym obornikiem. Wyrosną piękne kwiaty. One się nazywają gazanie i uśmiechają się do słońca - mówi pan Adam.



Natomiast pani Elżbieta z Suchania, zachęcając do odwiedzin swojego stoiska, zapewnia, że na własnym balkonie uprawa pomidorów może się udać. - Może, bo mamy specjalną odmianę, która jest uprawiana w doniczce, jest mała. Owoce ma czerwone. Typowe koktajlówki - zaznacza pani Elżbieta.



Małgorzata Jędrzejak z ZODR zaprasza do Barzkowic całe rodziny. Przede wszystkim mamy bardzo dużo stoisk pszczelarskich, ogrodniczych. Wszystko jest ładne, świeże i w dostępnej cenie, naturalnie, ekologicznie - podkreśla Jędrzejak.



Ze wszystkich atrakcji Barzkowickiej Wiosny pasjonaci ogrodów i działkowcy mogą korzystać dziś do 17 oraz przez całą niedzielę.