Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Od 2004 r. w Polsce zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uroczystość obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocną.

Wniebowstąpienie Pańskie kończy czas spotkań Jezusa ze swoimi uczniami - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek.- Ten czas gdzie oni mieli szansę dotknąć go, dla niektórych to był pewien problem, musieli się przekonywać namacalnie, tak jak święty Tomasz, że on faktycznie zmartwychwstał i żyje.



Wniebowstąpienie wskazuje nam na pewien kierunek naszego życia, na niebo - dodaje ks. Łuszczek.- Chrześcijanin od momentu chrztu świętego jest ukierunkowany na niebo, podąża tym śladem, wpatruje się w niebo. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ma swoje odniesienie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, bo Pan Jezus mówi, że wstępuje do nieba posłać wam ducha świętego, abyście mieli odwagę iść i głosić ewangelię.



A Zesłanie Ducha Świętego już za tydzień.