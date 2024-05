Filharmonia Szczecińska. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

W złotej sali odbędzie się wyjątkowy rodzinny koncert w formule talent show.

Wydarzenie odbywa się w ramach finału tegorocznej edycji konkursu Edu Virtuoso, który co roku przyciąga wielu utalentowanych młodych muzyków, w wieku od 12 do 18 lat. Usłyszymy między innymi Marsz Torreadora z opery Carmen oraz kompozycje Edvarda Griega.



Początek koncertu o godzinie 17.