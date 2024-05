Wystawa makiet kolejowych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pociągi z różnych okresów historycznych, elementy architektury i zieleni - wszystko to w formie makiet kolejowych czeka na odwiedzających Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

Wizyta na wystawie to świetna okazja do spędzenia niedzielnego popołudnia przekonuje organizator wydarzenia Kacper Kuczera.- Modele w skali 1:87 zdominowały w ten weekend Przecław, ale oprócz tego mamy również sporą makietę z klocków LEGO, warsztaty dla najmłodszych oraz tak zwane domki. Przede wszystkim budujemy makiety w klimacie polskim i jeździmy po nich taborem kolejowym. Tak naprawdę z wszelkich epok kolejowych. Także spotkamy u nas elektrowozy, spalinowozy i parowozy.



Odwiedzający wystawę młodzi pasjonaci kolei zwracają uwagę na wiele interesujących szczegółów ekspozycji.- Można poznać budowę pociągów i ogólnie to jest mega fajne. Bardzo to lubię. Wcześniej byłem w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie tam też pokazywali takie wystawy pociągów i szczerze polecam. Najbardziej mi się podoba, jak te makiety jeżdżą. To wygląda jakby to była budowa, a tak naprawdę one jeżdżą.



Wystawa potrwa do godziny 16.00