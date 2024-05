Barzkowicka Wiosna - drugi dzień imprezy ogrodniczej [ZDJĘCIA]

Lokalne smaki, regionalne potrawy, nowalijki, kwiaty, miód i sadzonki dominują w drugim dniu Barzkowickiej Wiosny. Przygotowana staraniem Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wystawa ogrodniczo-pszczelarska cieszy się zainteresowaniem odwiedzających. Niedzielna edycja imprezy upływa też pod znakiem Potyczek Sołeckich i rywalizacji Kół Gospodyń Wiejskich z regionu.

Można również otrzymać darmowo drzewka owocowe. W długiej kolejce ustawiła się pani Monika.- Trzeba zdobyć trzy pieczątki, wziąć udział w konkursie w trzech różnych stoiskach.Natomiast pan Bartłomiej znalazł odpowiednie okazy dla swojej działki.- Jabłoń posadzona i jeszcze mamy jaskry przyszły razem z narzędziem do wycinania trawę.Z kolei Magdalena Demkowska, sołtys sołectwa Stuchowo z Gminy Świerzno w powiecie kamieńskim przyznaje, że rzut gęsią do celu okazał się dużym wyzwaniem Potyczek Sołeckich.- Zobaczymy jak to nam wyjdzie w rzucie taktycznym. Gęś nie jest żywa, to jest tylko atrapa gęsi, ale myślę, że fajna zabawa. Mocni czujemy się w konkurencji potrawa, bo zrobiliśmy pierś na bazie miodu, sos musztardowo-miodowy. Bardzo ciekawe połączenie smaków.Wszystkie imprezy Barzkowickiej Wiosny potrwają dziś do 16.