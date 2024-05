Stargard świętuje i wspomina swoich pionierów

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Dzień Pionierów Stargardu świętuje dziś na rynku Starego Miasta kilka pokoleń mieszkańców.

12 maja dedykowany jest pierwszym osadnikom, którzy po wojnie zaczynali wszystko od nowa w ówczesnym Starogrodzie nad Iną. Symbolizują ich także wiosenne forsycje. To również znak rozpoznawczy majowego święta. Szereg imprez z tej okazji rozpoczęto zarówno w obrębie Rynku, jak i w Parku Chrobrego.



Karolina Rębas ze stargardzkiego muzeum podkreśla, że to święto wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza tych, którzy budowali powojenne miasto.



- Dzięki nim my dziś możemy mieć takie, a nie inne warunki i miejsca. Pierwszą grupą docelową, która tu przybyła byli kolejarze. Oni budowali to miasto od nowa - dodaje Rębas.



Dlatego kolejowe akcenty obecne są także podczas niedzielnego festynu. Norbert Śliwa, prowadzący plenerową imprezę zachęca, by wybrać się na Staromiejski Rynek.



- Mamy grę miejską pod nazwą "Stargard od nowa" i mnóstwo innych aktywności. Na terenie miasta są poukrywane pewne rzeczy, które trzeba odnaleźć. Oglądajcie dzisiaj film pt. "Tajemnica forsycji" w stargardzkim muzeum, tam jest podpowiedź - podkreśla Śliwa.



Aktywnemu świętowaniu sprzyja również Bieg Forsycji, który wystartował właśnie sprzed budynku Ratusza. Natomiast w Parku Chrobrego otwarto plenerową wystawę dokumentującą pierwsze dni w powojennym mieście.