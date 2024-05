Ultramaratończyk biegnie po zdrowie małego Samuela

Ultramaratończyk Mariusz Malec kontynuuje bieg rozpoczęty w sobotę, chcąc w ten sposób zebrać kwotę potrzebną na operację Samuela Rodzocha.

Dzisiaj również stawił się na linii startu Biegu Forsycji, organizowanego przy okazji Dnia Pionierów Stargardu. Siedmioletni Samuel od urodzenia zmaga się z wieloma chorobami, które są źródłem głębokiego cierpienia. Obecnie czeka na operację bioder w kanadyjskim szpitalu. Ich stan jest dramatyczny. Na sfinansowanie operacji dziecka potrzeba blisko 190 tys. zł.



Pan Mariusz zastrzega, że nie chodzi tu o bicie rekordu, bo najważniejsze jest zdrowie i życie dziecka: - Tutaj bardziej chodzi o zwrócenie uwagi na problem Samuela, jego mama zbiera pieniądze na operację. Mam 32 godziny i 17 minut już wybiegane, to 173 km. Do 200 km dobiegnę, no takiego dystansu dotąd w mieście nie pokonałem...



Zapowiada, że nie przerwie swojego biegu, aż do chwili, gdy cała suma na operację zostanie zebrana. Podkreśla też zaangażowanie licznych wolontariuszy.



- Dziesiątki osób, które pomagają od kilku tygodni, wypiekają ciasta i pieczywo. Są też tzw. fanty na licytacje. Dużo osób już usłyszało o Samuelu i jego mamie, oni muszą w sierpniu pojechać do szpitala, żeby Samuel przestał cierpieć - podkreśla Malec.



Do tej pory dla Samuela zabrano ponad 76 tys. zł.