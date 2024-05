Wybiegł w pole kukurydzy i zniknął. Rodzice nie ustają w poszukiwaniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Nie tracimy nadziei" - mówią rodzice, którzy wciąż szukają zaginionego przed trzema laty Sebastiana Sierpińskiego.

Chłopak ostatni raz widziany był w Wirówku w okolicach Gryfina, kiedy to wracał ze swoim szefem z pracy. 26-latek z niewyjaśnionych przyczyn wyszedł z samochodu, wbiegł w pole kukurydzy i ślad po nim zaginął.



W sierpniu miną trzy lata od tajemniczego zaginięcia. Dzisiaj rodzice chłopca, w centrum Szczecin w okolicach Hanza Tower, rozdawali ulotki i rozwieszali plakaty licząc na to, że ktoś rozpozna ich syna.



- Niezmiennie nie tracimy nadziei, wierzymy, że odnajdziemy Sebastiana... - Co jakiś czas staramy się taką akcję przeprowadzić. - Działamy bardzo prężnie - tak nam się wydaje. - Na razie nikt jeszcze nie przyszedł, nagłośniliśmy to w mediach społecznościowych. - Zaglądamy w twarze wszystkim mijanym mężczyznom, o podobnej posturze i w podobnym wieku. - Cały czas współpracujemy z policją . - Jesteśmy pierwszymi do kontaktu osobami... Póki co nie posiadamy nowych informacji, mamy tylko relacje jednej osoby, i tylko na tym możemy się opierać - mówią rodzice.



Sebastian w dniu zaginięcia ubrany był cały na czarno. Osoby, które posiadają informacje na temat tajemniczego zaginięcia lub widziały Sebastiana proszone są o kontakt z policją.