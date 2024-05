Mini Mistrzostwa Europy w Szczecinie. Zmierzą się ze sobą najmłodsi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

24 szkoły podstawowe ze Szczecina biorą udział w kolejnej edycji Mini Mistrzostw Europy.

Do tegorocznej rywalizacji przystąpili uczniowie klas czwartych. Dla wielu z nich udział w takim turnieju to niezapomniane przeżycie - uważa trener Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie Dariusz Jachno.



- W 1976 roku, to było prawie 50 lat temu, brałem udział w takim turnieju, który zorganizował - świętej pamięci - Florian Krygier. Miałem 10 lat, a pamiętam do dziś jak to wyglądało, nawet jakie były akcje. To kształtuje, bo dla wielu chłopców to jest przygoda życia - podkreśla Jachno.



Tegoroczna rywalizacja organizowana jest przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie. Wyniki można śledzić na stronie mos.szczecin.pl