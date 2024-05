Plaża w Przybiernowie w nowym wydaniu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Po rewitalizacji, znów tętni życiem. Plaża przy Jeziorze Przybiernowskim, przyciąga mieszkańców i turystów z regionu.

Miejsce, w nowej odsłonie do użytkowania oddane zostało już w kwietniu. Na plaży powstał plac zabaw, przebieralnie, ale i infrastruktura dla kamperów i nowy pomost.



- Do odpoczynku jest rewelacja, pomosty są nowe i jest bezpieczniej - są barierki i wyjścia. Nie tak jak było wcześniej, że strach było dzieci puścić. - My jesteśmy właśnie z Przybiernowa, wcześniej z dziećmi, teraz z wnukami, jesteśmy częstymi gośćmi. - Bardzo fajnie się tu zrobiło, szczególnie na jednej zjeżdżalni. - My spędzamy tu czas piknikowo. Jesteśmy mile zaskoczeni zmianami. - Jest ciekawie, dużo atrakcji dla dzieci, do tego są miejsca na kampery - opowiadają spacerowicze.



Rewitalizacja kosztowała 4,5 mln zł.