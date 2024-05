Dobra najdroższą sypialnią Szczecina w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Podszczecińska Gmina Dobra najdroższym przedmieściem w województwie zachodniopomorskim. Tak wynika z cen podanych na portalu nieruchomości-onlinie.pl.

Kupując nową nieruchomość musimy tu zapłacić średnio prawie 9 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Zapytaliśmy mieszkańców Dobrej, czy te ceny robią na nich dobre, czy złe wrażenie.



- Zdaję sobie z tego sprawę. Płacę więcej... - Na pewno jest to spora kwota, ale z perspektywy czasu, widząc jak rynek nieruchomości skacze, trudno się dziwić. - Ceny idą do góry... Jeśli się nie mylę to nasza gmina jest trzecia w Polsce, jeśli chodzi o gospodarność. Stąd być może ta cena - mówią mieszkańcy.



Na rynku nieruchomości występuje takie zjawisko jak moda - ocenia ekspert rynku nieruchomości Przemysław Wojnarowski.



- Czytając ten ranking można zauważyć, że ceny nieruchomościach są wysokie właśnie w miejscowościach przy dużych aglomeracjach. Proszę zobaczyć, że wymienia się tam popularne miejscowości, pod Poznaniem - Suchy Las, a u nas Dobrą - dodaje Wojnarowski.



Średnia cena za m² mieszkań na rynku pierwotnym w Szczecinie kształtuje się na poziomie prawie dziesięciu tysięcy złotych.