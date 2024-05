Nożownik wbiegł do kościoła w trakcie nabożeństwa

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyzna z nożem w ręku wszedł podczas nabożeństwa do kościoła w Czaplinku.

Do zdarzenia doszło w parafii pw. Świętej Trójcy. Mężczyzna wszedł do świątyni z nożem kuchennym, gdy trwało nabożeństwo dla dzieci pierwszokomunijnych. Wierni obezwładnili 40-latka i wyprowadzili z kościoła.



Do tego zdarzenia doszło przed godziną 18:00 - informuje asp. Karolina Żych, rzecznik policji w Drawsku Pomorskim.



- 40-letni, nietrzeźwy mężczyzna wszedł z nożem do kościoła w trakcie nabożeństwa i zakłócił mszę. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, obecnie trwają czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia - dodaje asp. Karolina Żych.



Mężczyzna został zatrzymany, trwa ustalanie szczegółów zajścia.